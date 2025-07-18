СБУ объявила новое подозрение российскому генералу, который приказал бить по домам гражданских во время боев за Киев

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении бывшему командующему Восточного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-полковнику Александру Чайко, который в марте 2022 года отдал приказ бомбить гражданскую инфраструктуру во время боев за Киев.

Об этом СБУ сообщила в пятницу, 18 июля.

Как установили следователи, находясь на руководящей должности, Чайко приказал нанести удары по поселку Тетеревское Вышгородского района Киевской области с применением боевой авиации и тяжелой артиллерии.

Во время атак оккупанты использовали авиабомбы, в частности ФАБ-500, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» и неуправляемые ракеты С-8.

По данным следствия, в течение восьми дней массированных обстрелов российские войска уничтожили 73 жилых дома. В результате вражеских ударов погибли двое местных жителей.

СБУ также обнародовала доказательства, среди которых — перехваченный разговор, где Чайко лично отдает приказ о применении тяжелого вооружения по гражданским объектам.

В 2023 году генерал Чайко уже получил подозрение за приказ о бомбардировке фугасными авиабомбами многоквартирных домов в Бородянке Киевской области.

Новое подозрение объявлено по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей.

Следственные действия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Ранее СБУ сообщила о заочном подозрении российскому полковнику Евгению Ледереру, который командовал атакой Искандера по Одессе, в результате которой погибли 8 человек среди которых 4-летняя девочка.