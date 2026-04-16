Служба безопасности и бойцы СБС оставили российских оккупантов без горючего (Фото: Служба безопасности Украины/Telegram/скриншот)

Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с бойцами 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили эшелоны с горючим, которое предназначалось для российских оккупантов .

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в четверг, 16 апреля.

СБУ провела разведку и установила, что на железнодорожных станциях вблизи оккупированного Луганска враг накопил грузовые эшелоны с горючим для обеспечения российской военной техники.

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После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по вражеским объектам были нанесены высокоточные удары с применением дронов FP-2.

Ударами были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также существенно повреждена железнодорожная инфраструктура, которую российские оккупанты использовали для поставки ресурсов на фронт.

В ночь на 16 апреля пилоты Сил беспилотных систем атаковали мастерскую и склад дронов российского подразделения Рубикон в Донецкой области. Оккупанты обосновались в поселке Горное, в местном доме культуры. Локацию атаковали по меньшей мере шесть ударных дронов украинского производства. Склад был поражен бойцами 1-го отдельного центра СБС.