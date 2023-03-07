Российские спецслужбы собирают разведданные от имени зарубежных СМИ — СБУ

7 марта, 17:22
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СБУ призывает быть бдительными и сразу сообщать правоохранителям о подозрительных «запросах» (Фото:СБУ)

СБУ призывает быть бдительными и сразу сообщать правоохранителям о подозрительных «запросах» (Фото:СБУ)

Российские спецслужбы собирали разведданные о результатах ракетных атак по Украине от имени зарубежных СМИ, сообщает пресс-служба СБУ.

Специалисты выявили многочисленные попытки спецслужб РФ получить разведывательную информацию от имени иностранных медиа. Россияне собирали данные через специализированные интернет-платформы и форумы украинских журналистов.

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Спецслужбы оккупантов размещают информационные запросы якобы для подготовки «сюжетов» или «документальных фильмов» о войне РФ против Украины для зарубежных СМИ.

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В первую очередь врага, по данным СБУ, интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации «прилетов» и их последствия.

Эта информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты.

«В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы объявлений обещают гонорар», — сообщают в СБУ.

СБУ призывает быть бдительными и сразу сообщать правоохранителям о подозрительных «запросах».

https://www.youtube.com/embed/_i9oZqPqJls
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Шпионаж Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Спецслужбы РФ

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