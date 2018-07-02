СБУ: Российская сторона планировала провокацию против крымских татар в Киеве

Правоохранители предупредили осуществления по заказу российской стороны презентации первого крымскотатарского фильма-сказки Хидир-деде в Киеве.

Презентация должна состояться 1 июня в киевском кинотеатре Жовтень, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы "украинских националистов".

Первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа, вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале, третья - облить зеленкой инициаторов создания картины.

Организаторов провокации задержали во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева, у них изъяли заранее подготовленные зеленку, плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов.

Зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 161 УК Украины.

В СБУ также добавили, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года.

"В тот день те же фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и уничтожение чучела премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - отметили в спецслужбе.