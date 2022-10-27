В расследовании взрыва на Крымском мосту россияне далеки от реальности — и.о. главы СБУ 27 октября, 09:46 И.о. главы СБУ Василий Малюк пообещал, что все ответы по этому делу будут получены после войны (Фото:СК РФ)

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что российские силовики в расследовании взрыва на Крымском мосту демонстрируют свой непрофессионализм.

«Я о том псевдоследствии, которое они ведут по поводу инцидента на Крымском мосту. В своем „расследовании“ они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и Главное управления разведки Минобороны в целом. Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности», — рассказал Малюк в интервью Интерфакс-Украина.

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Отвечая на вопрос, имеет ли СБУ какое-то отношение к взрывам и ликвидации прокремлевских коллаборантов на временно оккупированных территориях, он пояснил, что «мы, украинцы, очень любим бавовну».

«Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют с ней обращаться правильно?», — отшутился руководитель спецслужбы.

По словам Малюка, сейчас он пока не может раскрыть карты и сообщить, как происходят подобные инциденты и кто за этим стоит, поскольку это может подвергнуть опасности небезразличных патриотов.

«Всему свое время — после победы подробно поговорим», — добавил он.

Взрыв на мосту, соединяющему оккупированный Крым с РФ, произошел 8 октября 2022 года.

В результате происшествия сразу несколько его пролетов рухнули в воду. Кроме того, была также серьезно повреждена железнодорожная часть конструкции.

13 октября ФСБ РФ заявила, что организатором взрыва на крымском мосту было Главное управление разведки Министерства обороны Украины и его глава Кирилл Буданов.

Представитель ГУР Андрей Юсов назвал обвинения со стороны ФСБ «бредом».

Российские оккупанты использовали Крымским мост, в том числе, для переброски своей военной техники для захвата украинских территорий и снабжения своей группировки.