Возможны провокации со стороны РФ. СБУ и полиция рекомендуют паломникам воздержаться от визита в Умань на празднование Рош-ха-Шана

26 августа, 17:42
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Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

Празднование Рош ха-Шана в 2021 году (Фото:НВ)

СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Соответствующее решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

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"Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз для нахождения паломников в нашем государстве для своевременного комплексного реагирования.

Однако, несмотря на все меры безопасности, страна-агрессор может использовать приезд и массовое скопление паломников для провокаций.

https://www.youtube.com/watch?v=TZJYcN-c_m8

В СБУ заявили, что, учитывая вышеуказанную информацию, просят воздержаться от поездки в Украину.

Ведомство заявило, что кто все же решится совершить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантский час, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который в этом году выпал на 25—27 сентября. Согласно еврейскому летоисчислению, праздник знаменует наступление 5782 года с момента создания мира. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Умань Рош-Ха-Шана Война России против Украины

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