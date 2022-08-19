В пенитенциарной системе южных регионов Украины разоблачили агентов РФ
Один из агентов объявлен в розыск, а его сообщница задержана (Фото:СБУ)
Сотрудники СБУ разоблачили в пенитенциарной системе южных регионов Украины российских агентов.
Как сообщается, злоумышленники передавали оккупантам информацию о коллегах, оставшихся верными своей стране.
Один из коллаборантов за свое предательство был «назначен» на фейковую должность в незаконно созданном оккупантами «управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области», а его сообщница из регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы, от которой он получал интересующие россиян сведения, брала за это деньги.
Передаваемые РФ сведения содержали имена сотрудников пенитенциарной системы, их должности и адреса фактического проживания.
Полученные сведения оккупанты использовали для разведывательно-подрывной деятельности, в том числе для давления на правоохранителей и их близких с целью дальнейшей вербовки и получения сведений служебного характера.
На данное время главный фигурант объявлен в розыск, а его сообщница задержана.
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