Поддерживал политику Кремля. СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах РФ — фото 12 октября, 12:06 Священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Речь идет о винницком митрополите УПЦ МП Ионафане — в мире Анатолий Елецких.

По данным следствия, даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.

Видео дня

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

«Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

компьютерную технику и мобильные терминалы,

печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;

другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Продолжается досудебное расследование.