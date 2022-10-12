Поддерживал политику Кремля. СБУ разоблачила митрополита одной из епархий УПЦ МП на работе в интересах РФ — фото

12 октября, 12:06
Поделиться:
Священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ (Фото:ssu.gov.ua)

Священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила управляющего одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих.

Речь идет о винницком митрополите УПЦ МП Ионафане — в мире Анатолий Елецких.

По данным следствия, даже после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия России.

Видео дня

ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что митрополит на собственном интернет-ресурсе размещал публикации, содержащие призывы к разжиганию межконфессиональной розни.

«Инициированная СБУ экспертиза подтвердила противоправный характер действий злоумышленника», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Во время санкционированных обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители изъяли:

Читайте также:

Глава РПЦ патриарх Кирилл (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook) «Фактически религиозный терроризм». Как РПЦ в лице патриарха Кирилла смешивает мученичество и убийства украинцев — объясняет религиовед
  • компьютерную технику и мобильные терминалы,
  • печатные материалы пророссийского содержания и пропагандистскую литературу;
  • другие вещественные доказательства, направленные на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.

Продолжается досудебное расследование.

https://www.youtube.com/watch?v=XA-VLAofvHM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) УПЦ МП Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X