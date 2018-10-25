СБУ разоблачила в Одессе сепаратиста, распространявшего прокремлевскую пропаганду

В Одессе разоблачили местного жителя, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.
Как установили сотрудники СБУ, прокремлевский провокатор регулярно размещал там пропаганду с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины.
Кроме того, он также популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли несколько мобильных устройств и компьютерную технику с сепаратистскими материалами.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (до трех лет лишения свободы).
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