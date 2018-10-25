СБУ разоблачила в Одессе сепаратиста, распространявшего прокремлевскую пропаганду

Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы

В Одессе разоблачили местного жителя, который распространял через социальные сети антиукраинские материалы.

Как установили сотрудники СБУ, прокремлевский провокатор регулярно размещал там пропаганду с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины.

Кроме того, он также популяризировал террористические организации "ДНР" и "ЛНР".

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли несколько мобильных устройств и компьютерную технику с сепаратистскими материалами.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК Украины (до трех лет лишения свободы).