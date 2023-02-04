В Одессе разоблачили агента ФСБ, собиравшего разведданные о ВСУ ради квартиры в Крыму 4 февраля, 16:00 СБУ задержала агента РФ, работавшего на ФСБ в надежде получить квартиру в Крыму (Фото:СБУ)

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе экс-военнослужащего, который оказался глубоко законспирированным вражеским агентом. Он собирал для ФСБ разведданные об украинских войсках, надеясь получить квартиру во временно оккупированном Крыму.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Предатель еще с 2010 года контактировал с российской спецслужбой, а с 2020-го начал активно собирать разведданные о мероприятиях боевой подготовки ВСУ на территории южного региона.

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«Особое внимание» он обращал на ход международных военных учений в акватории Черного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчетов ПТРК Джавелин.

Также он пытался отслеживать поступление в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска.

Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента и установили его российских кураторов.

На завершающем этапе спецоперации контрразведчики СБУ задержали приспешника агрессора.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности «химик-разведчик». Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитан.

После этого занялся бизнесом и открыл в центре Одессы магазин по продаже спортивного снаряжения. Занимался контрабандой соответствующей продукции из РФ. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы.

В ходе очередного пребывания на территории РФ его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения ставил своему агенту задачи по сбору развединформации в пользу страны-агрессора.

Для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи. Также агент передавал разведывательные отчеты во время личных встреч в РФ.



При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. долларов во временно оккупированном Крыму.



На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).



В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Также идет расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.