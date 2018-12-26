СБУ разоблачила в Николаеве канал сбыта взрывчатки
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве местного жителя, который наладил канал сбыта взрывчатых веществ.
Как сообщается, взрывчатку он получал через знакомых, в том числе из зоны проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
После этого он продавал ее представителям криминальных кругов.
В частности, оперативники СБУ задокументировали факт продажи злоумышленником килограмма пластида, после чего задержали его при попытке продать за 200 тысяч гривен еще четыре килограмма взрывчатки.