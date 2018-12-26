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СБУ разоблачила в Николаеве канал сбыта взрывчатки

Сегодня, 14:32
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Цей матеріал також доступний українською

Фото: СБУ

Злоумышленник пытался продать за 200 тысяч гривен четыре килограмма пластида

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве местного жителя, который наладил канал сбыта взрывчатых веществ.

Как сообщается, взрывчатку он получал через знакомых, в том числе из зоны проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

После этого он продавал ее представителям криминальных кругов.

В частности, оперативники СБУ задокументировали факт продажи злоумышленником килограмма пластида, после чего задержали его при попытке продать за 200 тысяч гривен еще четыре килограмма взрывчатки.

Теги:   Взрывчатка Николаев

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