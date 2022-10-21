В Николаеве прямо на совещании у мэра задержали чиновника, возглавлявшего агентуру РФ — видео

21 октября, 14:59
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Задержанному вменяют госизмену (Фото:СБУ)

Задержанному вменяют госизмену (Фото:СБУ)

Правоохранители разоблачили в Николаеве местного чиновника, возглавлявшего российскую агентуру. Его задержали прямо во время совещания у мэра города Александра Сенкевича.

Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Предателем оказался начальник коммунального предприятия Николаевская ритуальная служба, который передавал РФ персональные данные военнослужащих ВСУ, а также сотрудников Национальной полиции, областной прокуратуры и СБУ. Его имя не называют.

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Кроме того, он информировал противника о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

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«Чиновник пытался привлечь к разведывательно-подрывной деятельности двух своих подчиненных и еще двух жителей города, среди которых старший оперуполномоченный районного управления полиции. Задокументировано, что у них есть прокремлевские взгляды и неоднократно подтверждали это в личных разговорах и „сообщениях“ в соцсетях», — рассказали в украинской спецслужбе.

Согласно ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid033dvnDmJ9hvutx3iKf5CqwvMw8gg8J4gsi5GU1Mdwf8bJK78jfA3FFwjirdn9kT3fl
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Николаев Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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