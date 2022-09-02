СБУ разоблачила еще трех коллаборанток, одна из которых — «звезда» российской пропаганды 2 сентября, 17:29 Злоумышленницам грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила в Луганской области еще трех коллаборанток, которые пошли на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами.

При этом одна из них уже успела стать «звездой» кремлевской пропаганды.

Как сообщается, речь идет о 19-летней Лизе Третяк из временно подконтрольного РФ Сватова, которую пытаются сделать «лицом народа Луганской области», якобы ожидавшего российского «освобождения».

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Предательница уже снялась в ряже телепроектов, где:

поддерживала оккупационную политику и ведение агрессивной войны против Украины;

призывала помогать армии страны-агрессора;

агитировала земляков сотрудничать с оккупационной администрацией на захваченных территориях Луганской и Харьковской областей.

«Еще две коллаборантки успели доказать свою лояльность захватчикам, поработав на так называемых „руководящих должностях“ террористической организации „ЛНР“. Теперь им поручили установление оккупационного режима на только что захваченных территориях», — рассказали в СБУ.

Одна из них (Жукова М. В.) сейчас руководит незаконной «паспортизацией» жителей Белокуракинского района, а вторая, бывшая регионалка (Назаренко Ю. И.), стала фейковой «главой» оккупационной администрации в захваченном РФ Северодонецком районе.

Против указанных злоумышленниц начато уголовное производство по ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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