СБУ разоблачила в Кировоградской области террориста банды "Восток"

В Кировоградской области Служба безопасности Украины разоблачила боевика пророссийской террористической организации "ДНР".
Как установили оперативники спецслужбы, в июле 2014 года он присоединился к боевикам группировки "Восток".
В ее составе злоумышленник принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции как на территории Донецкой, так и Луганской области.
В начале 2018 года боевик покинул свою банду и сбежал в Россию, однако в итоге вернулся и был задержан СБУ в одном из поселков Кировоградской области, куда он прибыл навестить своих родственников.
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