«Агитировала за обновленный СССР». СБУ разоблачила в Ивано-Франковске любительницу Советского Союза 25 марта, 19:05 Цей матеріал також доступний українською Женщина отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости. (Фото:пресс-служба СБУ/Facebook)

СБУ сообщает, что разоблачила в Ивано-Франковске женщину, которая агитировала за возвращение СССР и сталинской конституции 1936 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По данным следствиям, жительница Ивано-Франковска 1978 года рождения под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию «за обновленный СССР». Она отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости, говорится в сообщении.

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«Администрировала каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы во ВКонтакте, где размещался деструктивный контент. Отстаивала идею одного народа России-Руси, восстановление памятников советским палачам, возвращение в сталинскую конституцию 1936 года», — пишет ведомство.

Отмечается, что 24 февраля в день начала полномасштабного нападения РФ на Украину фигурантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она, по данным следствия, обсуждала государственность, независимость и суверенитет Украины, а также события войны России против Украины.

Во время обыска СБУ изъяла у женщины кроме украинского, еще и паспорт гражданки РФ, а также технику.

Женщине сообщили о подозрении по статье 436−1 Уголовного кодекса Украины о пропаганде тоталитарных режимов. За нее предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы.