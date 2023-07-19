СБУ разоблачила три преступные группы, которые переправляли «уклонистов» за границу 19 июля, 15:45 Каждая из группировок предлагала отдельные «варианты побега» за границу (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала три международных преступных группировки, которые незаконно переправляли военнообязанных украинцев за границу во время военного положения. Их участникам грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Об этом в среду, 19 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщили, что в трех формированиях было 11 человек, из которых четверо — иностранцы. Сейчас задержаны десять преступников. Однако еще один злоумышленник, который является гражданином европейской страны, скрывается за пределами Украины.

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Во время спецоперации один из фигурантов пытался вырваться от правоохранителей, нападая на офицера СБУ с ножом. Однако контрразведчики украинской спецслужбы вовремя обезоружили и задержали его.

По данным СБУ, каждая из группировок предлагала отдельные «варианты побега» за границу.

Один из вариантов, которым пользовались злоумышленники, было изготовление фиктивных документов для незаконного выезда за границу. В частности, они предлагали клиентам фейковые письма на зарубежные командировки для водителей.

Для успешной реализации этого плана злоумышленники давали своим клиентам автомобили, которые якобы использовались для транспортировки гуманитарных грузов.

По второму плану, правонарушители подвозили уклонистов к границе, а затем переправляли их в соседнюю страну с помощью заранее подготовленных лесных троп.

Стоимость таких «услуг» составляла от 3,5 тысяч долларов. Сумма могла возрастать и зависела от срочности «побега» и времени, необходимого на его «подготовку».

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Также сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации незаконных действий фигуранта-иностранца, который оказал сопротивление правоохранителям.

Кроме того, было изъято и передано на нужды ВСУ семь транспортных средств, которые фигуранты использовали в своей деятельности.