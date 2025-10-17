СБУ заявила о задержании священника УПЦ МП и еще двух агитаторов, которые ждали оккупации Украины

Служба безопасности заявила, что разоблачила в разных регионах Украины трех агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ и ждали полной оккупации страны. Среди них — протоиерей УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 17 октября.

Спецслужба говорит, что в Днепропетровской области задержали протоиерея местного храма УПЦ МП, который во время литургий восхвалял российских военных и призывал украинцев сложить оружие.

Согласно материалам дела, агитацию в поддержку Кремля клирик снимал на видео. По словам СБУ, он потом планировал передать их патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву), чтобы подтвердить свою приверженность РФ.

Также, как утверждает Служба безопасности, протоиерей распространял в Telegram-каналах призывы российских пропагандистов к захвату Украины.

«Задержание этого фигуранта произошло в конце сентября. Учитывая его сотрудничество со следствием, суд уже вынес приговор клирику: 3 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год», — говорится в сообщении.

СБУ заявила, что на Киевщине ее киберспециалисты разоблачили 58-летнего экс-правоохранителя, который в российских интернет-сообществах поддерживал нарративы Москвы о капитуляции и разоружении Украины.

СБУ разоблачила пророссийских агитаторов в трех регионах / Фото: Пресс-служба СБУ

По словам спецслужбы, он оставлял одобрительные комментарии под антиукраинскими сообщениями, а также пересылал эти публикации своим знакомым.

Служба безопасности сообщила, что в Донецкой области задержали 42-летнего переселенца из временно оккупированной Макеевки. Он в соцсети Одноклассники поддерживал оккупацию восточного региона и героизировал российских военных, отмечает СБУ.

СБУ разоблачила пророссийских агитаторов в трех регионах / Фото: Пресс-служба СБУ

Расследование установило, что фигурант распространял публикации с благодарностями россиянам за войну против Украины.

Служба безопасности говорит, что лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.

Сейчас им сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

чч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.