Называла оккупацию «освобождением». В Черкасской области разоблачили судью, которая оправдывала российскую агрессию — СБУ 5 июля, 10:28 В Черкасской области разоблачили судью, которая оправдывала российскую агрессию (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины разоблачила главу Звенигородского райсуда Черкасской области, которая отрицала вооруженную агрессию РФ и оправдывала военные преступления оккупантов.



Об этом говорится в заметке СБУ в Telegram.

Задокументировано, что чиновница поддерживала оккупацию Мелитополя в Запорожской области и Крыма, а также поддерживала введение там «российского законодательства».

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Также подозреваемая назвала ракетный удар россиян по многоквартирному дому в Днепре в январе 2023 года «сопутствующими потерями» в войне.

Также в Офисе генпрокурора сообщили, что подозреваемая в общении с другими гражданами неоднократно оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году.

Женщина называла захваченные территории Украины «освобожденными», оккупантов называла «нашими», а Крым — частью РФ.

Кроме того, ракетные удары по гражданским объектам украинских населенных пунктов, судья трактовала как «экономия дорогих высокоточных ракет с пренебрежением безопасности мирного населения». Она подчеркивала, что Мариуполь обстреливали украинские военные, а не российские.

По данным СБУ, ранее подозреваемая была судьей Акимовского райсуда в Запорожской области, позже ее отправили в Черкасскую область.

Она планировала подать в отставку и переехать в Крым, при этом получая пожизненную пенсию судьи из украинского бюджета.

Во время обысков у фигурантки обнаружено и изъято иностранную валюту, в том числе российские рубли, мобильные телефоны и компьютерную технику.

Фото: СБУ

Фигурантке сообщено о подозрении за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом (ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас проводятся расследования, чтобы привлечь злоумышленницу к ответственности. Ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ разоблачила послушника Почаевской Успенской лавры, который оправдывал вооруженную агрессию России против Украины, его осудили на пять лет лишения свободы.