Содействовал депортации крымчан в Сибирь. СБУ сообщила о подозрении судьи из Евпатории

5 ноября, 14:31
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Коллаборант из Крыма (Фото:СБУ/Facebook)

Коллаборант из Крыма (Фото:СБУ/Facebook)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили так называемого судью Евпаторийского городского суда, который принимал незаконные решения относительно принудительного выдворения местных жителей в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Как отмечается, коллаборант назначал «судебные» приговоры за якобы нарушения действующих «законов» страны-агрессора. Тем самым «судья» оккупационного органа грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 438 ( нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02xNNCQAhf5XVBwbSfvbPSfWnzXaJTrYoveWJdnzmkiaPwE1iHv9yQnwjuK7k3dmUZl
https://www.youtube.com/embed/Dz0IDGbUKVQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Евпатория Судья Война России против Украины Коллаборационизм

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