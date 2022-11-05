Содействовал депортации крымчан в Сибирь. СБУ сообщила о подозрении судьи из Евпатории 5 ноября, 14:31 Коллаборант из Крыма (Фото:СБУ/Facebook)

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили так называемого судью Евпаторийского городского суда, который принимал незаконные решения относительно принудительного выдворения местных жителей в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

Как отмечается, коллаборант назначал «судебные» приговоры за якобы нарушения действующих «законов» страны-агрессора. Тем самым «судья» оккупационного органа грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 438 ( нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, которая наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.