СБУ разоблачила сразу несколько агентов спецслужб РФ в разных областях Украины

6 апреля, 17:18
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Как рассказали в СБУ, злоумышленники корректировали огонь и готовили расстрельные списки (Фото:СБУ)

Как рассказали в СБУ, злоумышленники корректировали огонь и готовили расстрельные списки (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила сразу несколько агентов РФ в разных регионах страны.

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В Сумской области сотрудники СБУ уличили в работе на оккупантов председателя одной из общественных организаций.

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Злоумышленник собирал для спецслужб РФ личные данные украинских патриотов и бойцов местной теробороны для составления так называемых расстрельных списков.

Еще одного коллаборанта задержали в Днепропетровской области. Пособник захватчиков передавал им разведданные о расположении стратегически важных объектов и воинских частей, расположенных на территории региона.

Кроме того, в Донецкой области разоблачили двух корректировщиков, собиравших данные о местах дислокации и перемещениях украинских войск с привязкой к местности для нанесения по ним ударов ВС РФ.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Спецслужбы РФ Война России против Украины

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