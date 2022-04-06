СБУ разоблачила сразу несколько агентов спецслужб РФ в разных областях Украины 6 апреля, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Как рассказали в СБУ, злоумышленники корректировали огонь и готовили расстрельные списки (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила сразу несколько агентов РФ в разных регионах страны.

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В Сумской области сотрудники СБУ уличили в работе на оккупантов председателя одной из общественных организаций.

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Злоумышленник собирал для спецслужб РФ личные данные украинских патриотов и бойцов местной теробороны для составления так называемых расстрельных списков.

Еще одного коллаборанта задержали в Днепропетровской области. Пособник захватчиков передавал им разведданные о расположении стратегически важных объектов и воинских частей, расположенных на территории региона.

Кроме того, в Донецкой области разоблачили двух корректировщиков, собиравших данные о местах дислокации и перемещениях украинских войск с привязкой к местности для нанесения по ним ударов ВС РФ.

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