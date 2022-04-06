СБУ разоблачила сразу несколько агентов спецслужб РФ в разных областях Украины
Как рассказали в СБУ, злоумышленники корректировали огонь и готовили расстрельные списки (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины разоблачила сразу несколько агентов РФ в разных регионах страны.
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В Сумской области сотрудники СБУ уличили в работе на оккупантов председателя одной из общественных организаций.
Злоумышленник собирал для спецслужб РФ личные данные украинских патриотов и бойцов местной теробороны для составления так называемых расстрельных списков.
Еще одного коллаборанта задержали в Днепропетровской области. Пособник захватчиков передавал им разведданные о расположении стратегически важных объектов и воинских частей, расположенных на территории региона.
Кроме того, в Донецкой области разоблачили двух корректировщиков, собиравших данные о местах дислокации и перемещениях украинских войск с привязкой к местности для нанесения по ним ударов ВС РФ.
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