СБУ разоблачила блогеров, публиковавших фото и видео работы ПВО во время атаки на Киев 16 мая. Им грозит восемь лет тюрьмы 17 мая, 10:20 Киев во время ночного массированного удара России 16 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Служба безопасности Украины установила личности шести жителей Киева, которые снимали и незаконно распространяли в соцсетях фото и видео работы противовоздушной обороны во время массированной российской атаки в ночь на 16 мая.

Об этом сообщила СБУ в среду, 17 мая.

Там заявили, что, фиксируя результаты поражения крылатых и баллистических ракет, фигуранты могли раскрыть местонахождение и специфику работы украинских сил ПВО. Их видео подхватили многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них — интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам РФ, пишет СБУ.

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Также киберспециалисты ведомства заблокировали работу онлайн камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу ПВО. По данным следствия, они находятся на балансе нескольких коммерческих структур Киева. Отснятые файлы были доступны для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки в общем доступе на YouTube.

СБУ зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

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