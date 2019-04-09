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СБУ разоблачила схему въезда боевиков на мирную территорию Украины

Сегодня, 16:38
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СБУ разоблачила схему въезда боевиков на мирную территорию Украины - фото

СБУ

Одного из организаторов схемы задержали в Виннице

Служба безопасности Украины разоблачила механизм проникновения боевиков террористических организаций "Д / ЛНР" на подконтрольные правительству территории.

Как сообщили в спецслужбе, нелегальная схема предусматривала вклеивание в паспорта фотографий, обязательных по достижении 25- и 45-летнего возраста. Благодаря этому пророссийские террористы получали возможность для дальнейшего въезда на подконтрольную украинским властям территорию.

"Это создавало предпосылки для проникновения боевиков на мирную территорию Украины для осуществления террористической и разведывательно-подрывной деятельности", - считают в СБУ.

По данным следователей, к механизму легализации боевиков причастны двое жителей временно оккупированного Донецка и должностные лица Государственной миграционной службы.

Одного из организаторов незаконной схемы задержали в Виннице, куда он прибыл по личным делам. Правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы сотрудников нескольких региональных и районных подразделений ГМС.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

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