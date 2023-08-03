Начислили себе почти 1 млн грн «боевых» премий. СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии

3 августа, 15:16
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СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ разоблачила руководителей учебного центра Нацгвардии (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины совместно с ГБР ликвидировали коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии на Киевщине.

Об этом сообщили СБУ и ГБР в Telegram.

По данным спецслужбы, должностные лица учебного центра безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, которая предусмотрена за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов. При этом участники схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

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Сообщается, что с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно выплачивали себе премии на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

По данным следствия, к организации «схемы» причастен руководитель учебного центра Нацгвардии.

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Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них — трое старших офицеров.

Экспертиза, проведенная по инициативе СБУ, подтвердила факты нанесения должностными лицами ущерба государственному бюджету.

СБУ сообщает, что руководителю учебного центра Национальной гвардии сообщено о подозрении за халатное отношение к военной службе (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Трем его подчиненным сообщили о подозрении за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По сообщению СБУ, продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Подозреваемым грозит до 8 лет заключения.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Нацгвардия Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Подозрение Коррупционный скандал

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