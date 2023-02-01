СБУ задержала сотрудника Укроборонпрома, который работал на военную разведку России 1 февраля, 19:12 Задержание сотрудника Укроборонпрома, который передавал секретные данные российской разведке (Фото:скриншот видео / СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве сотрудника Укроборонпрома, который работал на военную разведку страны-агрессора России и передавал врагу данные об украинском вооружении. Об этом пишет пресс-служба СБУ в Telegram.

Ему сообщили о подозрении в госизмене в условиях военного положения (ч.2 ст. 111 УК Украины), решается вопрос о мере пресечения.

По данным СБУ, российский агент получил задание устроиться на одного из предприятий Укроборонпрома и собирать разведданные для страны-агрессора.

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

«Сотрудники СБУ разоблачили его еще в начале разведывательно-подрывной деятельности и поэтапно задокументировали преступные действия», — сообщили в спецслужбе.

В СБУ рассказали, что агент собирал данные об украинском вооружении, которое поступает подразделениям ВСУ на востоке и юге Украины, готовил «отчеты» оккупантам о последствиях ракетных ударов по Киеву, ездил по столице и снимал украинские объекты после обстрелов.

Данные он пересылал в мессенджерах сотруднику главного управления международного военного сотрудничества минобороны России.