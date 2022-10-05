СБУ разоблачила российских агентов, готовивших псевдореферендум в Николаевской области 5 октября, 11:41 Двое мужчин помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях (Фото:СБУ via Telegram)

Правоохранители разоблачили агентов РФ, готовивших псевдореферендум в Николаевской области. Двое из них уже получили подозрения, еще одной сообщили о подозрении заочно. Женщина скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По данным следствия, «беглецом» оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно принимала участие в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.



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Правоохранители указывают, что ее помощники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях. В частности, распространяли фейки о том, что население Николаевской области якобы поддерживает запланированное «голосование».

Сотрудники СБУ собрали доказательную базу и сообщили о подозрении двум лицам по ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УК Украины.



Организатору подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.

