СБУ разоблачила российских агентов, готовивших псевдореферендум в Николаевской области

5 октября, 11:41
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Двое мужчин помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях (Фото:СБУ via Telegram)

Двое мужчин помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях (Фото:СБУ via Telegram)

Правоохранители разоблачили агентов РФ, готовивших псевдореферендум в Николаевской области. Двое из них уже получили подозрения, еще одной сообщили о подозрении заочно. Женщина скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По данным следствия, «беглецом» оказалась жительница Баштанского района, которая добровольно принимала участие в организации и проведении незаконного референдума в Николаевской области.

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Правоохранители указывают, что ее помощники на подконтрольной Украине территории помогали распространять тему «референдума» в социальных сетях. В частности, распространяли фейки о том, что население Николаевской области якобы поддерживает запланированное «голосование».

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Сотрудники СБУ собрали доказательную базу и сообщили о подозрении двум лицам по ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УК Украины.

Организатору подозрение объявлено по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) УК Украины.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Николаевская область Подозрение Война России против Украины Коллаборационизм

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