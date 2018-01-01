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СБУ разоблачила провокаторов, нанятых РФ для распространения паники после введения военного положения

Сегодня, 16:02
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Одного из провокаторов СБУ задержала

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачили сеть интернет-провокаторов, работавших по заказу российских спецслужб, задержав одного из ее участников.

Как сообщается, по заданию РФ он публиковал в соцсетях фейковые сообщение с целью распространения паники среди населения после введения военного положения.

Кроме того, злоумышленник также призывал к изменению государственных границ Украины.

Во время следственных действий оперативники обнаружили его электронную переписку с российскими кураторами, которые дали провокатору задание по распространению ложных материалов, связанных с агрессией РФ против украинских моряков в районе Керченского пролива и введением военного положения.

В частности, от лица украинских властей распространялась ложная информация о якобы конфискации автомобилей граждан для военных нужд, а также фейковые фотографии пустых прилавков в магазинах, больших очередей на АЗС и повесток из военкоматов в рамках "общегосударственной мобилизации".

Теги:   Провокации Спецслужбы РФ Военное положение

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