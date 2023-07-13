СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, который создал сеть корректировщиков ударов РФ по украинским городам

13 июля, 10:51
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Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Сергею Лебедеву, известному под псевдонимом Лохматий, который создал Telegram-канал с аудиторией более 30 тыс. подписчиков для поиска корректировщиков российских ударов по мирным городам Украины.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным СБУ, один из информаторов блогера Лебедева передал ему координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой армия РФ ударила ракетами С-300 осенью 2022 года.

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Тогда в результате обстрела погибло 7 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Также Лебедев привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который «сливал» блогеру локации воинских частей на территории региона.

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Сообщается, что блогер работает на ФСБ как «внештатный журналист» российского информагентства РИА Новости.

Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке для росТВ заказных сюжетов с временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и поддерживал российскую агрессию.

Ему сообщили о подозрении в госизмене и нарушении законов и обычаев войны

В СБУ отметили, что сейчас фигурант скрывается в оккупированном Донецке, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Корректировщики

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