СБУ сообщила о подозрении пророссийскому блогеру, который создал сеть корректировщиков ударов РФ по украинским городам 13 июля, 10:51 Ракетный удар (Фото:Воздушное командование Восток)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Сергею Лебедеву, известному под псевдонимом Лохматий, который создал Telegram-канал с аудиторией более 30 тыс. подписчиков для поиска корректировщиков российских ударов по мирным городам Украины.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным СБУ, один из информаторов блогера Лебедева передал ему координаты жилой многоэтажки в Николаеве, по которой армия РФ ударила ракетами С-300 осенью 2022 года.



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Тогда в результате обстрела погибло 7 мирных жителей, в том числе один ребенок.



Также Лебедев привлек к негласному сотрудничеству жителя Закарпатья, который «сливал» блогеру локации воинских частей на территории региона.

Сообщается, что блогер работает на ФСБ как «внештатный журналист» российского информагентства РИА Новости.

Кроме того, Лебедев неоднократно участвовал в подготовке для росТВ заказных сюжетов с временно оккупированных районов Украины. В своих материалах он дискредитировал высшее военно-политическое руководство Украины и поддерживал российскую агрессию.

Ему сообщили о подозрении в госизмене и нарушении законов и обычаев войны

В СБУ отметили, что сейчас фигурант скрывается в оккупированном Донецке, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.