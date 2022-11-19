СБУ разоблачила преступную группировку, которая предлагала уклонистам выезд в Россию
Перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента (Фото:СБУ)
В нескольких областях Украины нейтрализовали преступную группировку, которая организовала нелегальный вывоз мужчин призывного возраста на Южный Кавказ или в страны Евросоюза.
Об этом сообщает СБУ в Telegram.
Отмечено, что перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.
Злоумышленники обещали вывезти желающих в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем через Крымский мост на территорию России. Для этого мошенники наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Он должен был обеспечить «проход» уклонистов через российскую границу.
Еще один «маршрут» пролегал через приграничные районы Сумской области. Аферисты планировали использовать пути вне контрольно-пропускных пунктов.
Также уклонистов вывозили в ЕС через западные регионы Украины. Злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию.
СБУ задокументировали факт преступных действий, включая получение средств. Правоохранители провели более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях, найдя телефоны, которые использовали преступники для общения с врагом.
Шестерым участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.