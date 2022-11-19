СБУ разоблачила преступную группировку, которая предлагала уклонистам выезд в Россию 19 ноября, 16:07 Перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента (Фото:СБУ)

В нескольких областях Украины нейтрализовали преступную группировку, которая организовала нелегальный вывоз мужчин призывного возраста на Южный Кавказ или в страны Евросоюза.



Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Отмечено, что перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.

Злоумышленники обещали вывезти желающих в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем через Крымский мост на территорию России. Для этого мошенники наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Он должен был обеспечить «проход» уклонистов через российскую границу.

Видео дня

Еще один «маршрут» пролегал через приграничные районы Сумской области. Аферисты планировали использовать пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Также уклонистов вывозили в ЕС через западные регионы Украины. Злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию.



СБУ задокументировали факт преступных действий, включая получение средств. Правоохранители провели более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях, найдя телефоны, которые использовали преступники для общения с врагом.

Шестерым участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

