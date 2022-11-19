СБУ разоблачила преступную группировку, которая предлагала уклонистам выезд в Россию

19 ноября, 16:07
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Перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента (Фото:СБУ)

Перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента (Фото:СБУ)

В нескольких областях Украины нейтрализовали преступную группировку, которая организовала нелегальный вывоз мужчин призывного возраста на Южный Кавказ или в страны Евросоюза.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

Отмечено, что перевозка стоила от 2,5 до 8 тысяч долларов с клиента.

Злоумышленники обещали вывезти желающих в оккупированный Крым через Запорожскую область, а затем через Крымский мост на территорию России. Для этого мошенники наладили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Он должен был обеспечить «проход» уклонистов через российскую границу.

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Еще один «маршрут» пролегал через приграничные районы Сумской области. Аферисты планировали использовать пути вне контрольно-пропускных пунктов.

Также уклонистов вывозили в ЕС через западные регионы Украины. Злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию.

СБУ задокументировали факт преступных действий, включая получение средств. Правоохранители провели более 20 обысков в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях, найдя телефоны, которые использовали преступники для общения с врагом.

Шестерым участникам схемы объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Призыв Украина

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