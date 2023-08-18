СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн

18 августа, 15:23
Поделиться:
СБУ разоблачила предпринимателей, которые заключили контракт с Минобороны почти на 270 млн грн и поставили ВСУ бракованные артиллерийские мины (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ разоблачила предпринимателей, которые заключили контракт с Минобороны почти на 270 млн грн и поставили ВСУ бракованные артиллерийские мины (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для Вооруженных сил Украины на сумму почти 270 млн грн. накануне полномасштабного вторжения РФ.

СБУ в Telegram сообщает, что речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку артиллерийских мин.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от Министерства обороны на производство боеприпасов.

Видео дня

Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года, однако поставили лишь часть заказанных мин.

Читайте также:

Задержание подозреваемого (Фото:СБУ) Рецидивист, который из тюрьмы работал на ФСБ ради обмена, еще 16 лет проведет за решеткой — СБУ

Минобороны во время испытаний артиллерийских мин обнаружило, что мины оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха. Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выводу из строя самого артооружия.

После этого бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков.

СБУ сообщает, что предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и не поставили бойцам ВСУ ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

Двум руководителям компаний сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Минобороны Украины Служба безопасности Украины (СБУ) Мины Контракт

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X