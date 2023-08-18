СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины по контракту на почти 270 млн грн 18 августа, 15:23 СБУ разоблачила предпринимателей, которые заключили контракт с Минобороны почти на 270 млн грн и поставили ВСУ бракованные артиллерийские мины (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности разоблачила коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для Вооруженных сил Украины на сумму почти 270 млн грн. накануне полномасштабного вторжения РФ.

СБУ в Telegram сообщает, что речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку артиллерийских мин.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, которые получили заказ от Министерства обороны на производство боеприпасов.

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Согласно подписанным договорам, предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года, однако поставили лишь часть заказанных мин.

Минобороны во время испытаний артиллерийских мин обнаружило, что мины оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха. Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выводу из строя самого артооружия.

После этого бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков.

СБУ сообщает, что предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и не поставили бойцам ВСУ ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

Двум руководителям компаний сообщено о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса). Им грозит до 8 лет тюрьмы.