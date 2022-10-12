Завербован ФСБ. СБУ разоблачила предателя, который передавал войскам РФ координаты для ракетных ударов по Киеву 12 октября, 14:32 В СБУ заявили, что с 2017 года злоумышленник проживает во временно оккупированном Крыму (Фото:СБУ)

СБУ сообщила, что была собрана исчерпывающая доказательная база на мужчину, который поставлял войскам страны-агрессора РФ координаты для ракетных ударов по Киеву.

По данным ведомства, предатель находится во временно оккупированном Крыму, но организовал активную деятельность в столичном регионе через своего агента.

«СБУ уже разоблачила и задержала эту женщину. Она находится под стражей и будет отвечать за свои действия перед законом», — говорится в сообщении.

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В СБУ заявили, что ее куратором оказался 56-летний уроженец столицы. С 2017 года он проживает во временно оккупированном Крыму. Там он был завербован спецслужбой страны-агрессора и добровольно пошел на сотрудничество с врагом.

По информации ведомства, предатель получал задания от работника ФСБ и передавал своему агенту в столицу. Последняя должна собирать данные для корректировки ударов по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам предоставлять информацию о передвижении украинских войск, расположении блокпостов на территории Киева и Киевской области.

В настоящее время куратору сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц ( ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.