СБУ сообщила о подозрении должностным лицам МЧС РФ и экс-сотруднице Минюста Украины 27 мая, 15:51 Служба безопасности Украины (Фото:Pexels)

Служба безопасности Украины разоблачила российских пособников. Трое из них сотрудничали с россиянами на оккупированной части Луганщины. Кроме того, разыскивается экс-сотрудница Минюста Украины, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ.

Об этом говорится в посте Службы безопасности в Telegram.

По сообщению СБУ, один из подозреваемых — рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам заключения за преступления в составе Казачьей национальной гвардии войска Донского, контролируемого Россией.



Видео дня

Фигурант скрывался на оккупированной части Луганщины, а затем возглавил созданный россиянами «Лисичанский пожарно-спасательный отряд».



Также было разоблачено монтера провайдерской фирмы и экс-чиновника местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.



Фигуранты добровольно пошли на сотрудничество с российскими оккупантами, за что получили должности руководителя «Отдела внутренней политики администрации Лисичанска», и председателя образованной россиянами «Пожарно-спасательной части МЧС ЛНР» соответственно.



Всем троим сообщили о подозрении за коллаборационистскую деятельность.



Также СБУ сообщает о разоблачении бывшей работницы Минюста Украины, которая сбежала во временно оккупированную часть Донецкой области, где оправдывала и агитировала местных жителей поддерживать российскую агрессию.



Ей сообщено о подозрении за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.



Сейчас подозреваемую разыскивают.

Какая ответственность предусматривается

15 марта 2022 года Уголовный кодекс Украины был дополнен статьей 111−1 «Коллаборационистская деятельность». За коллаборационную деятельность предусматриваются различные виды наказаний, в частности лишение права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, штраф до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, лишение свободы на срок до пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы.



За статью 436−2, «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины» предусматривается исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с или без конфискации имущества.