СБУ разоблачила попытку пророссийских террористов завербовать гражданина Украины

Пророссийская террористическая организация "ЛНР" пыталась завербовать гражданина Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"В конце августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно оккупированную территорию по собственным делам. Злоумышленники обвинили мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника", - рассказали в ведомстве.

Далее, в начале мая 2018 года, после многочисленных пыток похищенный мужчина написал "расписку" о готовности сотрудничать.

"Его отвезли к линии разграничения. Оперативники спецслужбы "встретили" мужчину, когда тот прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Житель Луганщины предоставил сотрудникам СБУ показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных перед ним задач", - заявили в спецслужбе.

В связи с тем, что житель Луганской области добровольно заявил органам власти о своей связи с террористами и о полученном задании, он будет освобожден от уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала боевика "ДНР", сбежавшего от издевательств офицеров из РФ.