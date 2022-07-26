Тысячи «активистов» и пропаганда. СБУ разоблачила планы РФ касательно псевдореферендума о «присоединении» оккупированных территорий Украины

26 июля, 12:38
СБУ заявила, что разоблачила планы России касательно псевдореферендума на оккупированных территориях Украины (Фото:Служба безопасности Украины)

СБУ заявила, что разоблачила планы России касательно псевдореферендума на оккупированных территориях Украины (Фото:Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины разоблачила планы страны-агрессора России касательно псевдореферендума по «присоединению» оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками спецслужбы, для проведения так называемого «волеизъявления» враг планирует использовать пророссийскую организацию «Донецкая республика».

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В СБУ заявили, что раньше она была действовала только на территории террористической организации "ДНР", но сейчас ее географию расширяют.

«Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты – «большая россия», – говорится в сообщении.

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более тысячи активистов, которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них — агитаторы, блоггеры и «дружинники», которые сотрудничают с оккупантами.

«Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили уже более 200 тыс. местного населения», - заявили в СБУ.

В ведомстве рассказали, что кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях более 50 миллионов зрителей из России и Востока Украины.

Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более тысячи российских «экспертов» и «добровольцев» для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу.

По данным СБУ, они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать «избиркомы». В дальнейшем планируют подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации о «присоединении» Донецкой области к РФ. В распоряжении СБУ уже есть несколько документов, которые удалось перехватить.

«Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты», — говорится в сообщении.

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Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях — чтобы при необходимости «развернуть» масштабную деятельность.

В СБУ заявили, что установили личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия по их привлечению к ответственности.

https://www.youtube.com/watch?v=-sExvRqAXts
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Псевдореферендум Война России против Украины

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