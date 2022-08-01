Перехват документов: СБУ рассказала о псевдореферендуме, который РФ готовит в Херсонской области

1 августа, 10:11
Оккупанты запланировали в поддержку псевдореферендума 140 одновременных пикетов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты запланировали в поддержку псевдореферендума 140 одновременных пикетов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили документы, регламентирующие проведение РФ псевдореферендума, которым она намерена «легитимизировать» оккупацию подконтрольной ей части Херсонской области.

Как сообщается, на данное время российские захватчики уже разработали концепцию подготовки к фейковому плебисциту и определили основные направления работы с привязками к датам.

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При этом финальная дата самого голосования оккупантами пока не установлена.

Основную роль в его организации рашисты планируют отдать прокремлевской организации «волонтеры za Россию», члены которой под кураторством спецслужб РФ должны рассредоточиться по региону для имитации поддержки оккупантов местными жителями, а также создания постановочных сюжетов для пропаганды.

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Кроме того, для усиления электоральной поддержки захватчики планируют подкуп людей продуктовыми наборами и стартовыми пакетами российских операторов.

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«Для этого „активисты“ планируют организовать более 140 одновременных пророссийских пикетов, более 30 из которых должны состояться в областном центре. Освещать агитационные собрания должны подконтрольные кремлю медиа-ресурсы и блогеры, массово перебрасываемые в регион. Кроме того, представители оккупационной администрации получили задачи от своих московских кураторов по созданию 20 „избирательных комиссий“ под руководством местных коллаборантов. Состав „избиркомов“ должны были утвердить уже к 1 августа этого года», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В то же время, согласно перехваченным вражеским материалам, гауляйтеры докладывают своим российским руководителям о том, что местные жители не воспринимают идеи «присоединения», оказывают активное сопротивление и ожидают освобождения региона от агрессоров.

В настоящее время СБУ идентифицировала и установила местонахождение всех предателей и их «координаторов» из РФ, причастных к организации псевдореферендума.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1553992663564697600
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Херсонская область Псевдореферендум Война России против Украины

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