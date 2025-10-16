Избежание призыва за $3−14 тыс. СБУ заявила о задержании 20 организаторов «уклонистских схем» по всей Украине

Служба безопасности заявила, что вместе с Нацполицией заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и задержала 20-х организаторов сделок. За суммы от $3 до $14 тыс. дельцы помогали военнообязанным избежать призыва, сообщает пресс-служба СБУ.

Как утверждает спецслужба, в Черниговской области разоблачили двух местных жителей, которые оформляли «уклонистов» на обучение в один из университетов.

Еще один фигурант, по словам Службы безопасности, устраивал клиентов на местное предприятие критической инфраструктуры для получения «брони».

Реклама

СБУ сообщила, что в Киеве задержали врача-рентгенолога. Она вместе со своей медсестрой торговала фиктивными справками о плохом здоровье, чтобы списать лиц, уклоняющихся от мобилизации, с воинского учета.

СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации / Фото: Прессслужба СБУ

По словам спецслужбы, в Ивано-Франковской задержали пятерых сотрудников транспортной компании, которые оформляли военнообязанных водителями международных рейсов для беспрепятственного выезда за границу.

Служба безопасности также заявила, что в Черкасской области в Уманском районе задержали специалиста земельного отдела горсовета. Он, как сообщает СБУ, вместе с врачом-офтальмологом, членом ВВК, продавали фиктивные медсправки для отсрочки от призыва.

СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации / Фото: Прессслужба СБУ

Кроме этого, чиновник распространял на собственной странице в запрещенной соцсети Одноклассники комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ, утверждает спецслужба.

СБУ сообщила, что на Закарпатье задержали трех дельцов в Ужгородском районе, которые показывали мужчинам призывного возраста маршруты побега лесными тропами в страны Европейского Союза в обход контрольно-пропускных пунктов.

СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации / Фото: Прессслужба СБУ

Кроме того, военные контрразведчики Службы безопасности задержали в Луцке трех местных, которые дома развернули собственную «типографию». По словам спецслужбы, они подделывали военно-учетные и медицинские документы для уклонения от мобилизации.

СБУ также заявила, что в Одессе разоблачили врача-хирурга из военно-медицинского центра, который продавал фиктивные заключения об инвалидности действующим военнослужащим.

СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации / Фото: Прессслужба СБУ

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная организованной группой);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369−2 (злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

чч. 2, 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.