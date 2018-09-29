СБУ разоблачила на взятке руководителя государственной исполнительной службы Черниговоской области

Чиновник требовал от подчиненных взятки за начисление установленных денежных вознаграждений

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в 35 тысяч гривен одного из руководителей государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черниговской области, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм вымогания от подчиненных неправомерной выгоды за начисление установленных денежных вознаграждений. "Такса", которую должны были платить сотрудники, составляла пятьдесят процентов от начисленной им суммы поощрения", - говорится в сообщении.

Задержали чиновника во время передачи взятки от руководителя одного из районных подразделений в размере 35 тыс. гривен.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua