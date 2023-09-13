СБУ разоблачила на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области, которое помогало уклоняться от призыва на службу 13 сентября, 15:51 СБУ разоблачила на коррупции руководство районной ВВК в Одесской области (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила на коррупции все руководство районной военно-врачебной комиссии в Одесской области. Оно помогало военнообязанным уклоняться от призыва на службу.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Фото: СБУ

Сообщается, что за деньги чиновники помогали военнообязанным уклониться от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья, продавая «клиентам» поддельные медицинские заключения с наличием тяжелых диагнозов.

Видео дня

По данным СБУ, в течение суток организаторы схемы могли выдать более 20 таких «справок». Впоследствии их использовали для снятия с воинского учета и дальнейшего выезда за границу.

При этом для того, чтобы «помочь» уклонистам из других регионов, чиновники изготавливали для них фальшивые документы якобы внутренне перемещенных лиц.

Стоимость таких услуг составляла от 7 до 10 тыс. долларов. Сумма зависела от срочности изготовления соответствующих справок.

Фото: СБУ

Председателю и двум секретарям районной ВВК сообщено о подозрении за служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

СБУ сообщает, что пятерым мужчинам, которые пытались воспользоваться услугами злоумышленников также вручили подозрения за уклонение от призыва на военную службу (по ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения всех причастных к ответственности.

Из-за военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если военно-врачебная комиссия признает их пригодными по состоянию здоровья к службе.

Военнообязанные и действительные военнослужащие не могут выезжать из Украины во время военного положения, за исключением случаев, предусмотренных законом.