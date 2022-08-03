СБУ разоблачили агентурную сеть ФСБ, действовавшую сразу в нескольких областях

3 августа, 17:06
Руководителем агентурной сети оказался одессит с позывным «Профессор» (Фото:СБУ)

Руководителем агентурной сети оказался одессит с позывным «Профессор» (Фото:СБУ)

Контрразведка разоблачили агентуру ФСБ, действовавшую сразу в нескольких областях Украины.

Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Руководителем агентурной сети оказался житель Одессы с позывным «Профессор».

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После своей вербовки он стал резидентом, подыскивавшим для российской спецслужбы новые кадры для реализации подрывной деятельности против Украины.

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В первую очередь кураторов «Профессора» интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в разных регионах страны.

Кроме него, на данное время задержан еще один член агентурной сети из Ивано-Франковской области, который собирал сведения об обороне региона, дислокации и перемещении украинских защитников и их техники, а также о местах расположения военных объектов.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/470603127846892/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Одесская область Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Ивано-Франковская область Российская агентура Война России против Украины

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