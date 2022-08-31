«Ставили под угрозу жизнь тысяч украинцев». СБУ заявила о ликвидации масштабной коррупционной схемы в ГСЧС 31 августа, 12:26 Задержание чиновников ГСЧС, принимавших взятки (Фото:СБУ/Twitter)

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям разоблачили масштабную коррупционную схему. Преступные действия заключались в системном получении взяток от предпринимателей при согласовании разрешительной документации.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По обнародованным данным, должностные лица ГСЧС требовали от руководителей крупных торговых центров и компаний взятки за ускоренное согласование разрешительной документации, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.

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Схема касалась согласования планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на потенциально опасных объектах, в частности в крупных торговых центрах, АЗС и других объектах.

За полученную взятку чиновники ГСЧС не осуществляли фактическую проверку пожарной безопасности в общественных местах, часть из которых оказалась неспособна обеспечить гражданскую защиту граждан в момент чрезвычайных ситуаций. В частности, при ликвидации последствий российских обстрелов. Таким образом они ставили под угрозу жизнь и здоровье граждан Украины.

Ежемесячные «доходы» злоумышленников от организованной ими преступной «схемы» составили более 10 млн грн.

В результате обысков были разоблачены десятки чиновников ГСЧС.

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении первым шестерым лицам преступной группы.

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