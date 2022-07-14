СБУ заявила, что разоблачила масштабную коррупционную схему в Госпрожпотребслужбе: подозрение получили почти все топ-руководители 14 июля, 12:00 СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему в Госпродпотребслужбе (Фото:Служба безопасности Украины)

В СБУ заявили, что разоблачили масштабную противоправную схему в Госпродпотребслужбе, руководство структуры пыталось создать подконтрольное предприятие, которое в течение 2022 года должно было незаконно «освоить» более 650 млн грн из госбюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве заявили, что благодаря работе СБУ на опережение преступных намерений удалось предотвратить, а причастным фигурантам уже сообщено о подозрениях. Среди них — два чиновника категории «А», принадлежащего к высшему корпусу государственной службы в Украине:

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и.о. председателя Госпродпотребслужбы;

заместитель председателя Госпродпотребслужбы;

директор финансового департамента Госпродпотребслужбы;

руководитель сектора государственных закупок Госпродпотребслужбы;

и.о. директора одного из государственных предприятий;

руководитель частной компании.

В СБУ заявили, что вышеупомянутые должностные лица хотели создать подконтрольное им предприятие, главной задачей которого было участие в тендерных процедурах.

Через эту структуру чиновники планировали освоить бюджетные средства, которые правительство выделило на информатизацию Госпродпотребслужбы в 2022 году. По предварительным данным, речь идет о 680 млн. грн.

По информации ведомства, для этого они вступили в сговор, привлекли других соучастников, распределили роли и согласовали этапы исполнения преступления.

«Высокопоставленные чиновники рассчитали, что для старта работы такого предприятия необходимо 2,5 млн грн. С целью получения указанных средств Госпродпотребслужба объявила тендер на закупку услуг по разработке базы данных электронного государственного реестра кормовых добавок. На это выделили 2,6 млн. грн. из государственного бюджета», — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что тендер выиграла аффилированная с госучреждением фирма, и это при том, что по сравнению с другими участниками тендерной процедуры данная фирма предложила самую высокую цену.

«Киберспециалисты СБУ задокументировали, что победитель „предоставил“ Госпродпотребслужбе „готовый реестр“ уже через сутки после заключения договора. За это из государственного бюджета фирма получила 2,313 млн грн», — сообщили в СБУ.

В ведомстве заявили, что инициированная СБУ проверка показала, что сейчас у Госпродпотребслужбы отсутствует база данных электронного реестра, а заключение указанного договора повлекло за собой нанесение ущерба государству в размере 2 313 000 грн.

Двум высокопоставленным чиновникам категории «А» Госпродпотребслужбы и четырем другим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям УК:

ч. 5 ст. 191 ( присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 366 ( служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

В настоящее время продолжается досудебное расследование для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к совершению преступления.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников осуществляли сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ совместно с ГБР и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

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