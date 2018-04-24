СБУ разоблачила масштабную схему незаконной переправки нелегалов в страны ЕС

Злоумышленники переправили несколько десятков нелегалов, в том числе из стран с повышенной террористической угрозой

Департамент контрразведки Службы безопасности Украины в Сумской области разоблачил международную преступную группу, которая занималась незаконной переправкой выходцев из Ближнего Востока и Центральной Азии в страны Евросоюза.

"Они разыскивали потенциальных "клиентов", как среди иностранцев, находящихся в Украине, так и среди жителей стран с повышенной террористической угрозой. Дельцы изготавливали заказчикам поддельные визы в страны, перелет в которые предусматривал пересадку в странах ЕС. В европейских аэропортах нелегалы ​​обращались в госучреждения страны за получением статуса беженца", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, таким образом злоумышленники успели переправить в страны ЕС несколько десятков нелегалов.

"За свою "услугу" дельцы получали до $1,5 тысячи с каждого мигранта. Оперативники спецслужбы задержали в Киеве организатора канала, который является выходцем из одной из стран Ближнего Востока, и получил украинское гражданство, и его сообщника при передаче очередных комплектов поддельных документов", - добавили в ведомстве.

Во время обысков правоохранители изъяли значительное количество поддельных документов и компьютерную технику с программным обеспечением для их изготовления.

Ранее сообщалось, что в Киеве заблокировали механизм легализации в Украине международных террористов.