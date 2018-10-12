СБУ разоблачила коррупционный механизм чиновников Юго-Западной железной дороги

В течение 2017 года чиновники получили взятками почти 2,5 млн гривен

Служба безопасности Украины разоблачили в Виннице коррупционный механизм одного из подразделений регионального филиала Юго-Западной железной дороги.

Как сообщили в спецслужбе, его чиновники предоставляли за взятки преимущества отдельным логистическим компаниям для ускорения железнодорожных перевозок коммерческих грузов.

По данным следствия, за беспрепятственную подачу одного железнодорожного вагона они требовали в среднем $100.

Таким образом в течение 2017 года злоумышленники получили почти 2,5 млн гривен.

Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов оперативники СБУ изъяли документацию, банковские карточки, записные книжки, журналы учета, переписку и компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки.