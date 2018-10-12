СБУ разоблачила коррупционный механизм чиновников Юго-Западной железной дороги

Служба безопасности Украины разоблачили в Виннице коррупционный механизм одного из подразделений регионального филиала Юго-Западной железной дороги.
Как сообщили в спецслужбе, его чиновники предоставляли за взятки преимущества отдельным логистическим компаниям для ускорения железнодорожных перевозок коммерческих грузов.
По данным следствия, за беспрепятственную подачу одного железнодорожного вагона они требовали в среднем $100.
Таким образом в течение 2017 года злоумышленники получили почти 2,5 млн гривен.
Во время обысков по местам работы и жительства фигурантов оперативники СБУ изъяли документацию, банковские карточки, записные книжки, журналы учета, переписку и компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки.
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