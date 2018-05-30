30 мая 2018, среда

СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал деньги строительных компаний и агробизнеса

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Во время обыска СБУ изъяла 2 млн гривен и печати фиктивных предприятий
Фото: СБУ

Во время обыска СБУ изъяла 2 млн гривен и печати фиктивных предприятий

В Украине разоблачили межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом более 200 млн гривен.

Как сообщили в СБУ, дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам с Черкасской и Киевской областей.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более двухсот миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса", - говорится в сообщении.

Во время следственных действия в офисных помещениях конветрцентра правоохранители изъяли почти 2 млн гривен наличности, более 25 печатей предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, а также компьютерную и офисную технику, которая доказывает проведение противоправных сделок.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила конвертцентр, который отмывал средства госпредприятий.

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