Втирались в доверие к ВСУ: СБУ разоблачила коллаборанток, пытавшихся «переобуться» после бегства оккупантов 15 ноября, 12:04 Задержанным коллаборанткам грозит до 12 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной части Луганской области разоблачили двух коллаборанток, которые пытались втереться в доверие к ВСУ.

Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

В период оккупации женщины кормили российских военных, помогали им с размещением и сдавали адреса патриотически настроенных местных жителей.

За это захватчики наделили их неким «особым статусом» и возможность беспрепятственно перемещаться по временно подконтрольной ВС РФ территории региона.

После освобождения населенного пункта украинскими военными злоумышленницы решили остаться, а чтобы избежать уголовной ответственности за содействие оккупантам попытались втереться в доверие к бойцам ВСУ, однако сотрудники СБУ их разоблачили.

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Согласно ч. 1 ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.