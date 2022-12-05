Отвечала за депортацию жителей. СБУ разоблачила «вице-мэра» оккупантов в Донецкой области 5 декабря, 17:46 СБУ заявила, что разоблачила «вице-мэра» оккупантов в Донецкой области (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины заявила, что в результате следственно-оперативных действий задокументирована незаконная деятельность так называемого «заместителя главы администрации города Торез» (современное украинское название — Чистяково).



Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ведомстве рассказали, что, находясь на «должности», она распространяла кремлевский режим в захваченном украинском городе и помогала врагу в незаконном «присоединении» региона в состав агрессора.

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Кроме того, предательница выполняла задачи Москвы по депортации жителей оккупированных районов Донецкой области в страну-агрессор.

«Для этого она организовала в городе транзитный "перевалочный пункт", который использовали для принудительного вывоза украинцев в отдаленные регионы России, в частности Восточной Сибири и Дальнего Востока», - говорится в сообщении.

По данным следствия, помощницей врага является жительница Енакиево, которая в 2016 году присоединилась к террористической организации «ДНР».

В СБУ добавили, что впоследствии ее назначили «управделами» местной оккупационной администрации, а затем «перевели» в оккупационную администрацию Тореза.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по:

ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 258-3 (у частие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

По информации ведомства во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донецкой области.

Однако сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники Службы безопасности Черновицкой области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.