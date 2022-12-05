Отвечала за депортацию жителей. СБУ разоблачила «вице-мэра» оккупантов в Донецкой области
СБУ заявила, что разоблачила «вице-мэра» оккупантов в Донецкой области (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)
Служба безопасности Украины заявила, что в результате следственно-оперативных действий задокументирована незаконная деятельность так называемого «заместителя главы администрации города Торез» (современное украинское название — Чистяково).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
В ведомстве рассказали, что, находясь на «должности», она распространяла кремлевский режим в захваченном украинском городе и помогала врагу в незаконном «присоединении» региона в состав агрессора.
Кроме того, предательница выполняла задачи Москвы по депортации жителей оккупированных районов Донецкой области в страну-агрессор.
«Для этого она организовала в городе транзитный "перевалочный пункт", который использовали для принудительного вывоза украинцев в отдаленные регионы России, в частности Восточной Сибири и Дальнего Востока», - говорится в сообщении.
По данным следствия, помощницей врага является жительница Енакиево, которая в 2016 году присоединилась к террористической организации «ДНР».
В СБУ добавили, что впоследствии ее назначили «управделами» местной оккупационной администрации, а затем «перевели» в оккупационную администрацию Тореза.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
По информации ведомства во избежание правосудия злоумышленница скрывается на временно захваченной территории Донецкой области.
Однако сотрудники СБУ знают о местонахождении предательницы и проводят комплексные мероприятия по ее привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводили сотрудники Службы безопасности Черновицкой области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.