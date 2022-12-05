СБУ разоблачила коллаборантку, которая отдала школы Мелитополя под казармы росгвардии 5 декабря, 15:52 На данное время подозреваемая скрывается от украинского правосудия (Фото:СБУ)

Правоохранители установили личность коллаборантки, которая после захвата РФ Мелитополя Запорожской области присоединилась к оккупационной администрации.

Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

Получив указанную должность, злоумышленница, которая оказалась директором одной из школ, незаконно передала на баланс МВД России здания украинских учебных заведений.

Видео дня

«В дальнейшем враг использовал их для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок. Задокументировано, что именно она передала подразделениям росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя. Также коллаборантка „передала“ захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования», — говорится в сообщении.

Кроме того, пособница российских захватчиков организовала масштабную агитационную кампанию за «присоединение» региона к РФ, пытаясь принудительно вовлечь к этому местных педагогов, угрожая им репрессиями.

В настоящее время подозреваемая скрывается на временно оккупированной территории юга Украины, однако место ее пребывания уже установлено.