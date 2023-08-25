СБУ разоблачила бизнесмена-коллаборанта, который вывозил украинское зерно в РФ 25 августа, 17:05 СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

В пятницу, 25 августа, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что задержала бизнесмена, который сотрудничал с оккупационной администрацией РФ и вывозил украинскую сельхозпродукцию в страну-агрессор.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

СБУ заявляет, что владелец одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области организовывал поставки оптовых партий зерна и продуктов садоводства, которые выращивают компании фигуранта на временно оккупированной территории региона.

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Следствие установило, что для «беспрепятственного» ведения бизнеса на временно оккупированной территории, бизнесмен и его соратник, который остался в оккупированном Бердянске, изменили регистрацию и начали платить налоги в бюджет РФ. Собранные урожаи пшеницы и другой агропродукции фигуранты дела направляли в страну-агрессора через Бердянский порт.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Задержали бизнесмена в Киеве, когда тот переехал из города Бердянск после его захвата российскими оккупантами. По данным следствия, когда мужчина переехал в столицу, то наладил дистанционное управление собственными компаниями, а в Бердянске его компаньон осуществляет фактическое управление предприятиями.

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные, а также документы, печати и компьютерная техника с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье коллаборационная деятельность (ч. 4 ст. 111−1 УК Украины). Бизнесмену-коллаборационисту грозит срок до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью до 15 лет.

25 августа СБУ сообщила о задержании российского агента, которая передавала стране-агрессору данные о дислокации подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом.