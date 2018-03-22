СБУ разоблачила группу, которая по заказу РФ разжигала в Украине межнациональные конфликты

Во время обысков СБУ изъяла взрывчатку, гранаты и антиукраинскую символику

В Чернигове разоблачили организованную преступную группу, которая по заказу российских спецслужб совершала провокации, направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитские надписи на здание иудейской общины Еврейский дом в Сумах", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что СБУ установила заказчиков провокационного поджога Общества венгерской культуры Закарпатья в городе Ужгород.