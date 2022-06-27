Признался жене: история о «героизме» российского сержанта Краснова оказалась фейком — перехват
Весь «подвиг» Краснова состоял лишь в том, что он выжил после атаки ВСУ (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины разоблачила фейк о «героизме» российского сержанта Дениса Краснова, который якобы лично убил 20 бойцов ВСУ спас своих сослуживцев из подбитой БМП.
Развенчать очередной миф кремлевской пропаганды удалось благодаря аудиоперехвату его телефонного разговора с женой, обнародованному в понедельник, 27 июня.
По словам Краснова, весь его «подвиг» состоял в том, что он просто выжил после атаки ВСУ.
«Да не было такого вообще! Такого вообще не было! Просто когда подбили машину, я вытаскивал трупы и все», — рассказал он.
При этом официально в этом признаться, лишив себя таким образом всех наград и почестей, Краснов не захотел.
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