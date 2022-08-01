СБУ заявила о разоблачении еще шести коллаборантов, которые помогали врагу на оккупированных территориях Украины
СБУ заявила о разоблачении еще шести коллаборантов (Фото:СБУ)
Службы безопасности Украины заявила, что установила личности и собрала доказательства преступной деятельности еще шести коллаборантов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ заявили, что речь идет о двух «топ-чиновниках» фейковой власти Мариуполя, троих должностных лицах террористической организации "ЛНР" и бывшего руководителя объектов критической инфраструктуры Херсона, который сегодня ведет активную агитацию в пользу захватчиков.
"Доказано, что все они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и помогают России в установлении и поддержке оккупационных режимов на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
В СБУ рассказали, что коллаборант из Херсонской области до начала военной агрессии РФ занимал руководящие должности на объектах авиационной отрасли.
По информации ведомства, после 24 февраля его мобилизовали в терроборону Херсона. Но уже в марте он перешел на сторону врага и стал выступать с заявлениями о присоединении области к РФ в пророссийских СМИ. Также злоумышленник неоднократно, обращаясь к украинским военнослужащим, призывал их сложить оружие.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.
В СБУ заявили, что еще одна коллаборантка добровольно согласилась возглавить так называемую общественную приемную движения «Донецкая республика» в Мариуполе. Теперь в ее «должностные обязанности» входит, среди прочего, организация и проведение незаконных выборов и «референдума».
«Изменил присяге и депутат Мариупольского горсовета от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. За это оккупанты "доверили" ему должность "замглавы администрации города Мариуполя“ в сфере ЖКХ», — заявили в СБУ.
Подозрение от СБУ получил и фейковый прокурор из Новоайдара Луганской области. Он принял от врага предложение занять должность «исполняющего обязанности прокурора Новоайдарского района лнр». За лояльность к оккупационным властям злоумышленник лишился статуса и.о.
«Сейчас в новом статусе выносит обвинительные приговоры украинским патриотам. Он активно помогает оккупантам преследовать проукраинских земляков и подавлять их сопротивление оккупационному режиму», - заявили в СБУ.
Будут отвечать по закону и два «чиновника» оккупационных властей Луганской области.
Относительно всех этих «чиновников» СБУ проводит досудебное расследование по статье 111-1 ( коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.